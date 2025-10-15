Migrantiok Aula a Memorandum con Libia

14.45 E' stata approvata dall'Aula della Camera la mozione di maggioranza sul Memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori. Impegna a "proseguire la strategia di contrasto ai trafficanti di immigrati e di prevenzione delle partenze dalla Libia". 153 favorevoli, 112 contrari,9 astensioni. Bocciate le due mozioni delle opposizioni. Quella di Pd,Avs,Iv,+Europa e quella del M5S che chiedevano in sostanza di sospendere il Memorandum con la Libia che comporta il ritorno di migranti verso il territorio libico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

