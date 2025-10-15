migranti schiaffo alla sinistra sul barcone passa la mozione di maggioranza sul memorandum con libia

Sinistra sul barcone e maggioranza che ottiene l’ok sul Memorandum d’intesa tra Italia e Libia. L’aula della Camera con 153 voti favorevoli, 112 contrari e 9 astenuti ha approvato la mozione della maggioranza (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati) n ella quale si chiede al governo di impegnarsi per “proseguire la strategia nazionale di contrasto ai trafficanti di immigrati e di prevenzione delle partenze dalla Libia, fondata sul Memorandum del 2017, procedendo al rinnovo dello stesso”. Nettamente contraria l’opposizione di sinistra, che aveva trovato modo di dividersi. Migranti, bocciate le mozioni della sinistra contro il memorandum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

