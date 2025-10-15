Mieloma multiplo e terapie personalizzate l' Irst riunisce esperti mondiali a Roma La prospettiva di guarigione non è più così lontana

“La ricerca sul mieloma multiplo guarda al futuro con ottimismo e concretezza”. È il messaggio emerso dalla conferenza internazionale ‘Myelomas’, promossa dall’Irst Irccs Dino Amadori di Meldola, che ha riunito a Roma alcuni tra i massimi esperti italiani e internazionali per fare il punto su una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it