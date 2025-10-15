Mieloma multiplo e terapie personalizzate l' Irst riunisce esperti mondiali a Roma La prospettiva di guarigione non è più così lontana
“La ricerca sul mieloma multiplo guarda al futuro con ottimismo e concretezza”. È il messaggio emerso dalla conferenza internazionale ‘Myelomas’, promossa dall’Irst Irccs Dino Amadori di Meldola, che ha riunito a Roma alcuni tra i massimi esperti italiani e internazionali per fare il punto su una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Incontro Pazienti-Medici sul Mieloma Multiplo 18 OTTOBRE 2025 – Ore 9:30-13:30 Cuneo e online Un’occasione per pazienti, familiari e caregiver di incontrare gli specialisti, approfondire la conoscenza del #MielomaMultiplo e porre domande in un - facebook.com Vai su Facebook
Mieloma multiplo, i massimi esperti internazionali si riuniscono a Roma - X Vai su X
Tumori, mieloma multiplo: esperti a convegno su sfida di personalizzare le cure - Alla due giorni di Myelomas confronto su nuove prospettive di trattamento per immunoterapia e Mrd negatività Guarda al futuro con ottimismo e concretezza, la ricerca sul mieloma multiplo. Riporta msn.com
Mieloma multiplo, la ricerca accelera: “La guarigione non è più un sogno lontano” - Personalizzazione, immunoterapia e negatività alla malattia minima residua al centro della Myelomas Conference 2025. Riporta repubblica.it
Mieloma multiplo, la nuova frontiera delle cure personalizzate - In un'epoca in cui la medicina sta ridefinendo i confini della lotta al cancro, una nuova rivoluzione si fa strada: trasformare il mieloma multiplo da malattia potenzialmente letale a condizione ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it