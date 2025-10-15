Michelle Hunziker risponde alla domanda lifting sì o no?

A 48 anni sfoggia un volto radioso e senza segni del tempo, ma la showgirl svizzera alla chirurgia plastica preferisce altri metodiche rigeneranti. A partire da laser e thermage. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Michelle Hunziker risponde alla domanda «lifting sì o no?»

Parlando di Aurora, Michelle ha condiviso la complessità di essere una madre ingombrante: “Per Auri è stato difficilissimo” #MichelleHunziker #ErosRamazzotti - X Vai su X

Leggo. . #MichelleHunziker non cambia idea. Non l'ha mai cambiata. Diventare #mamma a 19 anni «è stata la scelta più bella della mia vita - racconta - mi chiedo ancora che cosa ne abbiano pensato le mie due compagne di classe che sognavano di diventar - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker: "La fedeltà non è così fondamentale, ora penso che il progetto di vita sia più importante" - La conduttrice si racconta: "Mia figlia stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ... Scrive huffingtonpost.it

Michelle Hunziker sincera: “Con Eros ho sbagliato, fedeltà non è così importante” - La conduttrice svizzera ha concesso una lunga intervista in cui ha fatto rivelazioni inedite riguardanti la sua vita privata ... Riporta msn.com

Michelle Hunziker si batte per le donne: “Il controllo è violazione”. Il nuovo progetto - Da quasi due decenni, infatti, la conduttrice ha fondato Doppia Difesa, un’associazione benefica che aiuta tutti ... Da dilei.it