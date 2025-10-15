Michelle Hunziker racconta il suo passato i momenti difficili e il rapporto con l’ex Eros Ramazzotti | Siamo fratelli e ci vogliamo un bene dell' anima

L a vita sentimentale di Michelle Hunziker, 48 anni, sembra finalmente aver raggiunto la pace. O ggi la conduttrice vive un amore stabile con Nino Tronchetti Provera e coltiva un rapporto più che amorevole con l’ex marito, Eros Ramazzotti. Cosa desiderare di più? « Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima », ha confidato al Corriere della Sera. Michelle racconta con serenità la sua storia d’amore con Eros, ricordando i momenti difficili del passato con gli occhi della donna che è oggi: «Mi comporterei in modo diverso se tornassi indietro. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose». 🔗 Leggi su Iodonna.it

