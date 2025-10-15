Michelle Hunziker | Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia La fedeltà? Sopravvalutata

Nell’ultima intervista al Corriere della Sera, Michelle Hunziker parla a cuore aperto del suo passato con Eros Ramazzotti, della maternità e della fedeltà. L’icona della TV italiana, oggi mamma, nonna e imprenditrice, si mostra autentica come sempre, raccontando le sue sfide e le sue rinascite. E lo fa con la consapevolezza di chi ha vissuto molto, amato tanto e imparato dagli errori. La showgirl svizzera si mostra senza filtri: « Con Eros siamo ancora famiglia. Ma la fedeltà non è tutto. Conta il progetto di vita». La Hunziker è ancora oggi un uragano di energia. Volto televisivo amatissimo, ha costruito negli anni un impero personale: dalla TV al brand di beauty e lifestyle Goovi, fino alla nuova collaborazione con un marchio tedesco di scarpe. 🔗 Leggi su Panorama.it

