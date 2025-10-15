Michele Pirona e Marina Bargone | duo chitarra e voce
MICHELE PIRONA e MARINA BARGONEduo chitarra e voce Università delle LiberEtà del FVGVia Napoli 4 a Udine - Sala Convegni (ingresso da via Caltanissetta 35)Ingresso gratuito fino ad esaurimento postidirezione artistica di Euritmica Michele Pirona e Marina Bargone, duo chitarra e voce, che ha al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
