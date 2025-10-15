Michele in the World premio come azienda campana di eccellenza nel mondo
Nel corso dell’evento annuale ‘Premio Aversa a Mille’ 2025 (2 edizione), sarà conferito all’azienda Michele in the World Srl (MITW) il riconoscimento ‘Azienda campana di eccellenza nel mondo’ per l’anno 2025, realtà imprenditoriale che ha portato l’arte della pizza napoletana in tutto il globo in 4 continenti, senza mai dimenticare le proprie radici. Il riconoscimento è stato assegnata all’azienda non solo per la sua straordinaria espansione internazionale – con 78 sedi presenti in Italia e in quattro continenti – ma per il modello imprenditoriale etico e virtuoso che la contraddistingue, unendo qualità, innovazione, responsabilità sociale e una profonda dedizione alla formazione delle nuove generazioni da inserire nel settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
