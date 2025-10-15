Michael J Fox si confessa tra timori e ironia | sto morendo vorrei solo evitare di farlo inciampando nei mobili
La morte? «Vorrei semplicemente non svegliarmi mai più un giorno. Sarebbe davvero fantastico. Non voglio che sia drammatico. Non voglio inciampare nei mobili e sbattere la testa». C’è sempre quel misto di ironia e sagacia scevre dall’autocompiacimento nelle parole di Michael J. Fox, icona immortale della saga Ritorno al Futuro, tornato a parlare di sé e della spada di Damocle del morbo di Parkinson che incombe sulla sua testa. Una confessione, a tratti velata di tristezza, in altri passaggi punteggiata dalla serenità che ha imparato a fare sua, che l’attore ha affidato a un’intervista toccante e straordinariamente lucida al quotidiano britannico Times, dalle cui colonne riflette sulla sua ineluttabile battaglia di una vita e per la vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Icone. . "Michael l'ha solo usata e l'ha lasciata senza fertilità". Debbie Rowe era disposta a fare qualsiasi cosa per stare con Michael Jackson, ma anni dopo, in età avanzata, non è riuscita a sopportare il senso di colpa e ha confessato tutte le bugie e gli ingan - facebook.com Vai su Facebook
Michael J. Fox e il dramma del Parkinson: «Lotto da 35 anni. La morte? Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più» - Fox, noto ai più come il Marty McFly di Ritorno al Futuro, la fortunata saga fantascientifica del 1985 diretta da Robert Zemeckis, racconta il dramma del Parkinson. Riporta leggo.it
Michael J. Fox e il Parkinson: "Voglio morire nel sonno" - L'attore, 64 anni, in una lunga intervista al The Times, parla della sua vita a 35 anni dalla diagnosi: "Spero che la morte non sia drammatica" ... Come scrive msn.com
Michael J. Fox e il morbo di Parkinson: «Mi piacerebbe non svegliarmi un giorno, senza drammi». La rivelazione dell'attore di Ritorno al Futuro - Fox, attore famoso soprattutto per l'interpretazione di Marty McFly, protagonista della trilogia di Ritorno al futuro, aveva 29 anni quando gli è stato diagnosticato il ... Secondo msn.com