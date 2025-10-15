Michael J Fox si confessa tra timori e ironia | sto morendo vorrei solo evitare di farlo inciampando nei mobili

La morte? «Vorrei semplicemente non svegliarmi mai più un giorno. Sarebbe davvero fantastico. Non voglio che sia drammatico. Non voglio inciampare nei mobili e sbattere la testa». C’è sempre quel misto di ironia e sagacia scevre dall’autocompiacimento nelle parole di Michael J. Fox, icona immortale della saga Ritorno al Futuro, tornato a parlare di sé e della spada di Damocle del morbo di Parkinson che incombe sulla sua testa. Una confessione, a tratti velata di tristezza, in altri passaggi punteggiata dalla serenità che ha imparato a fare sua, che l’attore ha affidato a un’intervista toccante e straordinariamente lucida al quotidiano britannico Times, dalle cui colonne riflette sulla sua ineluttabile battaglia di una vita e per la vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

