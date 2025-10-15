Michael J Fox affaticato alla presentazione del suo nuovo libro | Mi piacerebbe non svegliarmi un giorno

15 ott 2025

Michael J. Fox è apparso a Manhattan alla presentazione del suo nuovo libro, Future Boy. L'attore convive col Parkinson ormai da 35 anni e viene ripreso da alcuni fan mentre scende dall'auto e viene posizionato su una sedia a rotelle, poi saluta con un gesto affaticato della mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

