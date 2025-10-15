Michael J Fox affaticato alla presentazione del suo nuovo libro | Mi piacerebbe non svegliarmi un giorno
Michael J. Fox è apparso a Manhattan alla presentazione del suo nuovo libro, Future Boy. L'attore convive col Parkinson ormai da 35 anni e viene ripreso da alcuni fan mentre scende dall'auto e viene posizionato su una sedia a rotelle, poi saluta con un gesto affaticato della mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Caché" ("Niente da nascondere") film del 2005 diretto da Michael Haneke sarà proiettato in lingua originale (francese) con sottotitoli in italiano per la rassegna "Giochi al massacro" di Mabuse Cineclub al TerminaleCinema - Casa del Cinema di Prato martedì - facebook.com Vai su Facebook
"All'alba il dolore è stanco il corpo si abbandona sulla terra umida. Lento dalla ferita sorge il sole mentre la notte ha già preso il largo su una scialuppa di fortuna." Ben Jelloun #FeriteERifioriture #VentagliDiParole ©?Michael Kenna - X Vai su X
Michael J. Fox: "Spero che la mia morte non sia troppo drammatica" - Fox si è raccontato in un'intervista rilasciata al The Sunday Times: “Mi piacerebbe semplicemente non svegliarmi più un giorno. Scrive tg24.sky.it
Michael J. Fox e il dramma del Parkinson: «Lotto da 35 anni. La morte? Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più» - Fox, noto ai più come il Marty McFly di Ritorno al Futuro, la fortunata saga fantascientifica del 1985 diretta da Robert Zemeckis, racconta il dramma del Parkinson. Riporta msn.com
Ritorno al futuro, Michael J. Fox: "Non voglio una morte drammatica, mi piacerebbe solo non svegliarmi" - La star della trilogia di Robert Zemeckis è tornato a parlare della malattia con la quale convive dal 1991 e del suo futuro. Riporta msn.com