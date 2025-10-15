MiC visite studio a Helsinki e Lisbona | opportunità per 40 operatori culturali

Ildenaro.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È online il  bando di selezione  per partecipare al programma di  visite studio Accessibilità senza confini  dedicato ai professionisti di musei, archivi, biblioteche e altri istituti della cultura italiani, pubblici e privati.Per 40 operatori, già impegnati in progetti e programmi dedicati all’accessibilità dei luoghi della cultura, sono previste  due visite studio all’estero: a Lisbona  dal 9 al 12 marzo 2026 e a  Helsinki  dal 14 al 17 aprile 2026. Un’opportunità per approfondire strategie, politiche e strumenti che i due Paesi adottano per garantire l’accessibilità fisica, culturale e sensoriale dei luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

