MiC visite studio a Helsinki e Lisbona | opportunità per 40 operatori culturali
È online il bando di selezione per partecipare al programma di visite studio Accessibilità senza confini dedicato ai professionisti di musei, archivi, biblioteche e altri istituti della cultura italiani, pubblici e privati.Per 40 operatori, già impegnati in progetti e programmi dedicati all’accessibilità dei luoghi della cultura, sono previste due visite studio all’estero: a Lisbona dal 9 al 12 marzo 2026 e a Helsinki dal 14 al 17 aprile 2026. Un’opportunità per approfondire strategie, politiche e strumenti che i due Paesi adottano per garantire l’accessibilità fisica, culturale e sensoriale dei luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
