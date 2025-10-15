Mi sono inca**ato come una bestia potevamo uccidere qualcuno Ho avuto in incidente d’auto guidava il mio amico poi il botto | Francesco Chiofalo sull’incidente

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Chiofalo ha condiviso il ricovero al pronto soccorso in seguito ad un incidente d’auto a Dubai. L’influencer era seduto lato passeggero e alla guida della Lamborghini, poi andata distrutta dopo un testacoda e una botta, pare ci fosse un amico che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Appena dimesso dall’ospedale Chiofalo ha raccontato la sua versione dei fatti a Fanpage. “Ogni volta che ho un incidente e vedono che ho avuto l’operazione alla testa per il tumore al cervello, – raccontato – mi ricoverano sempre perché vogliono fare accertamenti, soprattutto per verificare che non si sia spostata la placca che ho in testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sono incaato bestia potevamo“Mi sono inca**ato come una bestia potevamo uccidere qualcuno. Ho avuto in incidente d’auto, guidava il mio amico poi il botto”: Francesco Chiofalo sull’incidente - L'influencer mostra il ricovero sui social: "La macchina è distrutta, potevamo ammazzare qualcuno. ilfattoquotidiano.it scrive

sono incaato bestia potevamoFrancesco Chiofalo dopo l’incidente: “Chi guidava aveva bevuto. Mi sono inca**ato, potevamo ammazzare qualcuno” - Intervista a Francesco Chiofalo che è stato dimesso dall’ospedale dopo l’incidente avuto a Dubai. Secondo fanpage.it

