Francesco Chiofalo ha condiviso il ricovero al pronto soccorso in seguito ad un incidente d’auto a Dubai. L’influencer era seduto lato passeggero e alla guida della Lamborghini, poi andata distrutta dopo un testacoda e una botta, pare ci fosse un amico che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Appena dimesso dall’ospedale Chiofalo ha raccontato la sua versione dei fatti a Fanpage. “Ogni volta che ho un incidente e vedono che ho avuto l’operazione alla testa per il tumore al cervello, – raccontato – mi ricoverano sempre perché vogliono fare accertamenti, soprattutto per verificare che non si sia spostata la placca che ho in testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono inca**ato come una bestia potevamo uccidere qualcuno. Ho avuto in incidente d’auto, guidava il mio amico poi il botto”: Francesco Chiofalo sull’incidente