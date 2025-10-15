Mi riempie di regali Jenny dopo Tony e Temptation Island | chi è e cosa fa il nuovo fidanzato
Da qualche tempo Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, aveva lasciato intendere di aver ritrovato la serenità dopo la fine della turbolenta storia con Tony Renda. I suoi fan avevano notato il sorriso tornare sui social, ma la giovane influencer aveva preferito mantenere un certo riserbo sull’identità del nuovo compagno, alimentando curiosità e supposizioni. Ora, però, Jenny ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutto in un’intervista esclusiva concessa a Fanpage. La ragazza ha infatti svelato il nome dell’uomo che le ha restituito la fiducia nell’amore: Giovanni Tarantino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
