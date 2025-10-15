Mi hanno detto di no Bianca Balti esclusa | cosa è successo e la sua reazione

Da qualche settimana Bianca Balti ha deciso di mostrarsi senza filtri, di raccontarsi in prima persona e di farlo attraverso una piattaforma che più di ogni altra le consente di costruire un legame diretto con chi la segue: Substack. È lì che la modella lodigiana, tra le più celebri top model italiane, ha scelto di scrivere la sua rinascita, una pagina dopo l’altra, all’indomani della battaglia contro il cancro che le ha cambiato la vita. “Sto sostituendo le immagini patinate con parole crude”, ha confidato ai lettori nella sua introduzione, spiegando come la malattia le abbia insegnato il valore dell’autenticità, spingendola ad abbandonare l’immagine perfetta costruita dal mondo della moda per riappropriarsi di sé stessa, nella verità delle fragilità e delle cicatrici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo sfogo di Bianca Balti: “Ho chiesto di sfilare al Victoria’s Secret fashion show, mi hanno detto no” - "Rappresento milioni di donne che hanno, hanno avuto o avranno il cancro. msn.com scrive

