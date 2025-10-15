Mi ha sfidato e gli ho sparato La confessione del killer di Palermo

Gaetano Maranzano ha confessato. Un fiume in piena, una deposizione lunga 8 pagine e racconta agli investigatori che l'aggressione al giovane Paolo Taormina è stato frutto di un lungo corteggiamento tra la vittima e la moglie. Maranzano ha raccontato cosa è accaduto sabato notte. Lui e degli amici, di cui si rifiuta di fare il nome, erano andati al locale di Taormina in pieno centro storico a Palermo. "Quattro mesi fa scriveva a mia moglie con profili falsi su TikTok e Instagram, poi ho saputo che era lui. Siccome lui era in difetto con me - racconta - mi guardava male e si agitava, nel suo cervello mi voleva sfidare.

