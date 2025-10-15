Mezzi pubblici super strade taxi e fiera | nasce il tavolo di confronto per una nuova collaborazione

Nuove sinergie e opportunità di collaborazione tra il sistema fieristico e quello dei trasporti, in ottico di maggiore integrazione. Nasce così il primo Tavolo dei trasporti organizzato da Fondazione Fiera Milano che si è riunito oggi con alcuni operatori del settore, tra cui l'assessore ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Biglietti digitali a tariffe ridotte per i mezzi pubblici Gtt anche per i tagliandi da 48 e 72 ore https://lastampa.it/torino/2025/10/14/news/biglietti_digitali_gtt_tariffe_ridotte-15351618/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Il dossier della Cgil: i passeggeri sui mezzi pubblici non sono più tornati a quelli pre Covid - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, gli over 70 viaggiano gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia - Assessore Ghera: «Confermiamo la volontà di valorizzare il trasporto pubblico locale attraverso promozioni e agevolazioni che hanno l'obiettivo di stimolare l'uso dei mezzi pubblici» La Regione Lazio, ... Riporta regione.lazio.it

Detrazione mezzi pubblici 2025/ 19% Sul totale (anche su titoli non propri) - La detrazione per l'esborso affrontato per i mezzi pubblici 2025 prevede il 19% su un tetto massimo (anche per i familiari a carico). Secondo ilsussidiario.net

Londra contro chi non usa cuffie o auricolari sui mezzi pubblici, i manifesti: «Per favore, non disturbate gli altri» - Se già di base salire su bus o metrò affollati non è certo un'esperienza piacevole, può diventare ancora più stressante nel caso in cui gli altri passeggeri non utilizzino cuffie o auricolari. corriere.it scrive