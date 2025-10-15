Metrobus soprallugoo di sindaca e assessore ai cantieri di San Sisto | i prossimi step

Prosegue a pieno ritmo il percorso di realizzazione del Metrobus di Perugia, il nuovo sistema di trasporto rapido che collegherà i principali quartieri della città alla stazione Fontivegge.Nella giornata di oggi la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore alla mobilità, Pierluigi Vossi, hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

