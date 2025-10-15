Metodo ROPA | fecondazione in vitro per coppie composte da due donne
Le tecniche di riproduzione assistita (RA) offrono oggi un’ampia gamma di possibilità alle coppie omosessuali che desiderano diventare genitori. Tra queste, un posto speciale è occupato dal metodo ROPA, una tecnologia innovativa offerta dalla clinica NatuVitro, basata sul principio della Reception of Oocytes from Partner, ovvero “ricezione di ovociti dalla partner”. Questo metodo simboleggia l’uguaglianza e la partecipazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
