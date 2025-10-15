Meteo | Previsioni per giovedì 16 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2422m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it