Meteo Latina | Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale Nuova allerta
Nuova allerta meteo gialla nella provincia di Latina. Dopo quello di ieri, l'ulteriore avviso di allertamento del sistema di protezione civile regionale è stato diramato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, e ha validità anche per la giornata di domani.L’attenzione è ancora sul. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Potenza RossoBlu. . Che tempo farà domenica 12 ottobre alle ore 14:30 durante Potenza Latina Ecco #IlMeteoRossoBlu in collaborazione con https://www.meteo7.it - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo arancione anche a Latina: in arrivo temporali intensi e vento forte La Protezione Civile segnala precipitazioni diffuse e fenomeni violenti per le prossime 24-36 ore La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per il… - X Vai su X
Meteo Lazio: piogge e possibili temporali tra costa sud e Isole Ponziane - Lazio, attese precipitazioni da isolate a sparse con rovesci o temporali, soprattutto sui settori costieri meridionali. Lo riporta latinaquotidiano.it
Meteo Latina: oggi pioggia e schiarite, Sabato 19 temporali, Domenica 20 pioggia e schiarite - Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 0:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. ilmeteo.it scrive
Torna il maltempo, allerta meteo: il Comune di Latina attiva il Centro operativo - L'avviso è stato diramato dal dipartimento della Protezione civile regionale. Riporta ilmessaggero.it