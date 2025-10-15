Meteo a Reggio Calabria vortice mediterraneo in avvicinamento | cosa ci aspetta nel weekend

Le giornate stabili e miti in Calabria dei giorni scorsi lasciano spazio a un netto cambiamento del tempo. L’anticiclone, che negli ultimi giorni ha protetto la regione, ha iniziato a indebolirsi a causa di una bassa pressione che, dalla Spagna orientale, si muove verso i mari meridionali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Previsioni meteo per Reggio Emilia e provincia ? Buon Sabato a tutti voi! Inizio di fine settimana un po' uggioso, poche finestre di pallido Sole in Pianura di breve durata, coperto con nebbie sparse ed un fitto muro di Foehn ancora presente in Montag - facebook.com Vai su Facebook

Meteo a Reggio Calabria, vortice mediterraneo in avvicinamento: cosa ci aspetta nel weekend - Le previsioni di Francesco Nucera di 3bmeteo: "Il tempo si presenterà instabile per il passaggio di sistemi nuvolosi associati a precipitazioni sparse alternate a fasi asciutte" ... Segnala reggiotoday.it

Vortice mediterraneo in azione: forti piogge e temporali. Le zone più a rischio il 15 e 16 ottobre - Un vortice mediterraneo si è formato a ridosso delle nostre regioni: porterà maltempo anche forte soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori. Da meteo.it

Meteo, vortice mediterraneo: 15-16 ottobre a rischio nubifragi - Intensa fase di maltempo in arrivo per le Isole e il Sud, soprattutto i settori ionici. Come scrive meteo.it