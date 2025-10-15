Metamorfosi | Dj set collettivo al Catania Fringe Festival
Metamorfosi dj-set è un dialogo tra le sonorità che si sviluppano live sulla scena e il corpo di un performer. Come in un rituale divinatorio, le muse protettrici delle arti vengono invocate e si dipana una drammaturgia fatta di narrazioni, monologhi interiori, pensieri interrotti che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
