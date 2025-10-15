Meta obbedisce a Trump e cancella un gruppo Facebook che proteggeva le persone
Il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha annunciato con orgoglio che il Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Trump era riuscito a convincere Facebook a rimuovere un gruppo sulla piattaforma. Il gruppo in questione permetteva ai residenti di Chicago di avvisare i propri vicini quando gli agenti dell’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione e le dogane, venivano avvistati nella zona. Un’iniziativa di mutuo soccorso, solidarietà tra cittadini, trasformata dal governo in un atto criminale, come già successo nelle ultime settimane. Dichiarazione “ Oggi, dopo il contatto del Dipartimento di Giustizia, Facebook ha rimosso una grande pagina di gruppo che veniva usata per fare doxxing e prendere di mira gli agenti ICE a Chicago. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inferno. Se fino ad oggi lo avevi solo immaginato, ora lo puoi vedere. Gaza brucia, e le sue strade non sono più città ma labirinti di macerie. Per tetto, il cielo. Per meta, il nulla. Si scappa pagando 250 dollari a chilometro per un furgone scassato, chi non ha sol - facebook.com Vai su Facebook