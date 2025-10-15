Meta Catania caduta in campionato e rinascita in coppa | la reazione rossazzurra

Prima la caduta, poi la risposta. Nel giro di pochi giorni la Covei Meta Catania Bricocity ha mostrato due volti, entrambi rivelatori di una fase di crescita e di transizione per la squadra di Juanra. La sconfitta interna contro la Roma, la prima al PalaCatania dal gennaio 2024, aveva lasciato il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Regalbuto Futsal. . ? Pietro Ferrante carica l’ambiente in vista del match! Domani alle 19:30, tra le mura amiche del Palazzetto Giovanni Paolo II, ci aspetta Futsal Regalbuto vs Meta Catania Determinazione, grinta e voglia di dare tutto per i nostri colori - facebook.com Vai su Facebook

La Covei Meta Catania Bricocity alle 17.30 ospita la Roma 1927 http://dlvr.it/TNczJK #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Meta Catania, caduta in campionato e rinascita in coppa: la reazione rossazzurra - La Meta ritrova compattezza e certezze, confermando che la sconfitta con la Roma è stata solo una parentesi in un percorso di crescita continua ... Lo riporta cataniatoday.it

Meta Catania, che colpo a Genova - Cinque gol sul campo del Genova, terza vittoria di fila e primo posto in classifica a punteggio pieno in coabitazione con l’ Eboli. Lo riporta lasicilia.it

Riscatto della Roma 1927, che vince a Catania per 2-1. - 1: la formazione di Reali si è riscattata dei precedenti capitomboli, contro la ... Scrive msn.com