Messina Villafranca via autobus il servizio ripristinato da giovedì
“Atm comunica che, a seguito di ricorso presentato dal Comune di Messina presso il Tar di Catania, la Giustizia Amministrativa ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento adottato nella giornata di ieri della Regione Sicilia. Pertanto, già da domani, giovedì 16 ottobre, riprenderà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Immobili e terreni a Messina, Villafranca Tirrena e Giardini Naxos... - facebook.com Vai su Facebook
Messina, autobus in fiamme sulla A20: illeso l'autista - La circolazione è stata bloccata per permettere l'intervento dei vigili del fuoco Una squadra di vigili del fuoco ... Riporta tg24.sky.it
Atm Messina mette in vendita sette autobus usati - L’Azienda Trasporti ha avviato una procedura pubblica per la vendita di sette autobus urbani usati per un valore ... Lo riporta tempostretto.it