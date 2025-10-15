Messi Cup a dicembre la prima edizione a Miami | Inter presente tra le sole otto invitate

Messi Cup. L’ Inter è stata ufficialmente invitata alla Messi Cup, un nuovo e prestigioso torneo giovanile internazionale che si disputerà a Miami dal 9 al 14 dicembre. La manifestazione, ideata in collaborazione con Lionel Messi e il suo entourage, nasce con l’obiettivo di unire sport e intrattenimento, offrendo ai giovani talenti un palcoscenico d’élite dove mettere in mostra le proprie qualità. Per il settore giovanile nerazzurro si tratta di un riconoscimento importante, simbolo del valore del lavoro svolto negli ultimi anni sotto la guida della dirigenza. La prima edizione della Messi Cup vedrà la partecipazione di otto club di livello mondiale: Inter Miami, Barcellona, Manchester City, River Plate, Inter, Newell’s Old Boys, Atlético Madrid e Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it