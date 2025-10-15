Meret cambia il futuro con il tanto turnover? La decisione del portiere del Napoli
Alex Meret ha scelto la via della continuità. Nonostante un inizio di stagione con meno presenze, il portiere friulano ha deciso di restare al Napoli, accettando la competizione con Vanja Milinkovic-Savic. Una scelta di convinzione e appartenenza, in linea con la fiducia mostrata da Antonio Conte e con la volontà di difendere ancora i colori del club partenopeo. L’alternanza fra i portieri del Napoli. Alex Meret ha vissuto un avvio di stagione diverso dal solito, trovando meno spazio a causa dell’alternanza con Milinkovic-Savic. Il numero uno azzurro si è spesso trovato in panchina, ma la decisione di restare non è mai stata messa in dubbio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
UFFICIALE - Gattuso cambia la lista dei convocati rispetto all’Estonia: la scelta su Meret - facebook.com Vai su Facebook
Napoli: come cambia il futuro di Meret - Un ritorno tra i titolari da protagonista, nella finale di Coppa Italia contro la Juve, può riscrivere la storia al Napoli di Alex Meret. Riporta calciomercato.com
Futuro Meret, messaggio chiaro al Napoli: “Qui sto bene” | CM.IT - Il futuro di Alex Meret a Napoli è in bilico, poiché ormai mancano pochi mesi alla scadenza del contratto: si lavora sul rinnovo, ecco la sua reazione Se il Napoli di Conte è ancora in lotta per lo ... Secondo calciomercato.it
Rinnovo contratto per Meret, la porta da blindare per il futuro del Napoli - La voglia di tornare in campo, a un mese dall'infortunio subito nel primo tempo di Juve- Riporta ilmattino.it