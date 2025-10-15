Meret cambia il futuro con il tanto turnover? La decisione del portiere del Napoli

Alex Meret ha scelto la via della continuità. Nonostante un inizio di stagione con meno presenze, il portiere friulano ha deciso di restare al Napoli, accettando la competizione con Vanja Milinkovic-Savic. Una scelta di convinzione e appartenenza, in linea con la fiducia mostrata da Antonio Conte e con la volontà di difendere ancora i colori del club partenopeo. L’alternanza fra i portieri del Napoli. Alex Meret ha vissuto un avvio di stagione diverso dal solito, trovando meno spazio a causa dell’alternanza con Milinkovic-Savic. Il numero uno azzurro si è spesso trovato in panchina, ma la decisione di restare non è mai stata messa in dubbio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

