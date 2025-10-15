Mercogliano ricorda Salvo D' Acquisto e rende omaggio ai Carabinieri caduti in servizio a Castel d' Azzano

Oggi, alle 11.30, l'associazione nazionale Carabinieri presieduta dal luogotenente cs Bruno Ronca unitamente al sindaco avvocato Vittorio D'Alessio, al Comandante della locale stazione cc di Mercogliano e alla presenza di autorità religiose e alunni di una classe dell'istituto comprensivo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

