Mercogliano rapina in gioielleria con maschere di carnevale e fucili | come è andata a finire

Sei indagati e misure cautelari dopo una tentata rapina a mano armata in una gioielleria di Mercogliano. L'operazione coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Mercogliano, rapina in gioielleria con maschere di carnevale e fucili: come è andata a finire

