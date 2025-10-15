Mercedes ufficiale | George Russell e Kimi Antonelli rinnovano per il 2026

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fumata bianca in casa Mercedes. Oggi, mercoledì 15 ottobre, la Casa di Stoccarda ha ufficializzato che George Russell e Kimi Antonelli continueranno a essere la coppia di piloti anche per la stagione 2026.Russell, 27 anni, sarà alla sua ottava stagione in F1, mentre Antonelli, 19 anni, sarà al. 🔗 Leggi su Today.it

