Mercedes continuità al volante | Russell e Antonelli confermati anche per il 2026
La Mercedes blinda la propria line-up: George Russell e Kimi Antonelli saranno i piloti ufficiali anche nella stagione 2026. Una scelta di continuità che guarda al presente – con l’obiettivo di chiudere l’anno in crescita – e soprattutto al futuro, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici che ridisegneranno la Formula 1. Il team principal Toto Wolff ha sottolineato l’equilibrio del duo e la volontà di proseguire un percorso comune. Russell, ormai colonna del progetto argento, ha rimarcato l’orgoglio per una collaborazione iniziata nel 2017 e la voglia di capitalizzare l’esperienza proprio in vista del cambio regolamentare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Martedì 30 settembre il dott. Vitantonio Padula cesserà l’attività di Medico di Medicina Generale. Per garantire la continuità assistenziale, da mercoledì 1° ottobre i suoi pazienti potranno rivolgersi ad un team di medici che opererà nell’ambulatorio del Punto - facebook.com Vai su Facebook
La Mercedes mette fine alla lunga telenovela di mercato piloti, confermando in blocco George Russell e Kimi Antonelli per il 2026 - La Mercedes F1 ha rinnovato Andrea Kimi Antonelli e George Russell come piloti per la stagione 2026 di Formula 1: dettagli e prospettive future ... Come scrive motorbox.com
Mercedes, altro che Verstappen: avanti con Russell e Antonelli. La scelta di Wolff e la reazione di Kimi - La Mercedes esce allo scoperto e spegne i rumors di mercato su Verstappen: si andrà avanti con Russell e Antonelli. Si legge su sport.virgilio.it
Russell: “Che orgoglio continuare in Mercedes”. Ma l’ombra di Max rimane… - Il commento di George Russell all'ufficialità del rinnovo con la Mercedes. Si legge su formulapassion.it