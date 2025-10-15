Mercedes continuità al volante | Russell e Antonelli confermati anche per il 2026

La Mercedes blinda la propria line-up: George Russell e Kimi Antonelli saranno i piloti ufficiali anche nella stagione 2026. Una scelta di continuità che guarda al presente – con l’obiettivo di chiudere l’anno in crescita – e soprattutto al futuro, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici che ridisegneranno la Formula 1. Il team principal Toto Wolff ha sottolineato l’equilibrio del duo e la volontà di proseguire un percorso comune. Russell, ormai colonna del progetto argento, ha rimarcato l’orgoglio per una collaborazione iniziata nel 2017 e la voglia di capitalizzare l’esperienza proprio in vista del cambio regolamentare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

