Mercedes confermati Russell e Antonelli per il 2026 Wolff | Abbiamo una coppia solida

Nessuna rivoluzione, almeno per il momento. La nuova era della Formula 1 inizierà con George e Kimi al volante delle frecce d'argento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercedes, confermati Russell e Antonelli per il 2026. Wolff: "Abbiamo una coppia solida"

Argomenti simili trattati di recente

Rinnovo Russell, per Wolff ci siamo! Toto Wolff ha confermato che il rinnovo di George Russell con Mercedes è ormai a un passo: “Siamo molto vicini, mancano solo i dettagli” ? Dopo la pole e vittoria a Singapore, il britannico si è guadagnato la piena - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1 | Mercedes conferma Russell e Antonelli per il 2026 - L'inglese, 27 anni, si prepara alla sua ottava stagione in Formula 1 e alla quinta con il team uffici ... Scrive f1grandprix.motorionline.com

La Mercedes conferma Russell e Antonelli per il 2026, Wolff: “Entusiasti di continuare insieme” - LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – George Russell e Kimi Antonelli saranno i due piloti della Mercedes anche nel 2026. Segnala italpress.com

Mercedes sceglie la continuità: confermata la coppia Russell-Antonelli - Il ventisettenne Russell si avvia verso la sua ottava stagione in F1, mentre il diciannovenne Antonell ... Lo riporta msn.com