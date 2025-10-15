Mercedes confermati Russell e Antonelli per il 2026 Wolff | Abbiamo una coppia solida

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna rivoluzione, almeno per il momento. La nuova era della Formula 1 inizierà con George e Kimi al volante delle frecce d'argento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mercedes confermati russell e antonelli per il 2026 wolff abbiamo una coppia solida

© Gazzetta.it - Mercedes, confermati Russell e Antonelli per il 2026. Wolff: "Abbiamo una coppia solida"

Argomenti simili trattati di recente

mercedes confermati russell antonelliFormula 1 | Mercedes conferma Russell e Antonelli per il 2026 - L'inglese, 27 anni, si prepara alla sua ottava stagione in Formula 1 e alla quinta con il team uffici ... Scrive f1grandprix.motorionline.com

mercedes confermati russell antonelliLa Mercedes conferma Russell e Antonelli per il 2026, Wolff: “Entusiasti di continuare insieme” - LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – George Russell e Kimi Antonelli saranno i due piloti della Mercedes anche nel 2026. Segnala italpress.com

mercedes confermati russell antonelliMercedes sceglie la continuità: confermata la coppia Russell-Antonelli - Il ventisettenne Russell si avvia verso la sua ottava stagione in F1, mentre il diciannovenne Antonell ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mercedes Confermati Russell Antonelli