Mercato residenziale crescono le compravendite a Foggia

Il mercato immobiliare residenziale in Puglia ha registrato nel I semestre 2025 un aumento delle compravendite del +6,4%, un dato che posiziona la regione al nono posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente? Secondo l’analisi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il mercato residenziale milanese cresce trainato dal segmento Prime. Prezzi in aumento dell’8,5% ma stock in calo. - facebook.com Vai su Facebook

Boom di compravendite nel mercato immobiliare - TOSCANA: A Pisa e Grosseto la situazione più vivace nel primo semestre 2025, con performance tra le migliori a livello nazionale. Come scrive toscanamedianews.it

Residenziale, crescono acquisti e valori - Per quanto riguarda la classe energetica, si sta, man mano, rinnovando il parco immobiliare: aumentano gli acquisti in classe A e B (8,4%) e C, D ed E (23,8%). Segnala ilsole24ore.com

Casa, il caro affitti spinge rendimenti e propensione all’acquisto: la domanda di locazione crolla del 16% in Italia - L’ascesa dei canoni (+6% nel solo terzo trimestre del 2025) ridisegna il mercato immobiliare residenziale: la domanda di case in affitto cala del 16,5%, mentre quella per le case in vendita sale del 1 ... Si legge su milanofinanza.it