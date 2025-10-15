Mercato Juventus la strada per arrivare a uno dei grandi obiettivi per gennaio è sempre più in salita | la rivelazine cosa può accadere nei prossimi mesi
Mercato Juventus, la strada per arrivare a lui è sempre più in salita: gli ultimi aggiornamenti sulle mosse del club. Un sogno che, almeno per gennaio, è destinato a rimanere tale. Le voci su un possibile, clamoroso ritorno in Italia di Sergej Milinkovic-Savic vengono spente dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo le sue ultime indiscrezioni, l’ Al-Hilal non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista serbo nella prossima finestra di mercato, rimandando ogni discorso al futuro. Una notizia che raffredda l’entusiasmo dei tifosi e il mercato Juventus. PAROLE – «Si è parlata di una Juve su Milinkovic Savic ma a me non risulta che sia considerato in vendita dall’Al Hilal a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
