Mercato Juventus è lui il prescelto per rinforzare la difesa a gennaio | la dirigenza sta già studiando il piano per portarlo a Torino I dettagli

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, l’infortunio di Bremer cambia i piani dei bianconeri: a distanza di un anno si torna a pensare al difensore slovacco del Fenerbahce. L’infortunio di Gleison Bremer obbliga la Juventus a tornare con urgenza sul mercato. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E, come riportato da  La Gazzetta dello Sport, la pista più calda porta a un clamoroso e suggestivo ritorno in  Serie A:  un nome a cui la Juventus aveva già pensato a distanza di dodici mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus 232 lui il prescelto per rinforzare la difesa a gennaio la dirigenza sta gi224 studiando il piano per portarlo a torino i dettagli

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, è lui il prescelto per rinforzare la difesa a gennaio: la dirigenza sta già studiando il piano per portarlo a Torino. I dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

Mercato Juve: il Barcellona monitora Yildiz, possibile assalto in estate - Il numero dieci bianconero sta offrendo prestazioni di altissimo livello e diversi club europei si starebbero interessando a lui. Riporta it.blastingnews.com

Mercato Juventus: Frattesi e Kessié possibili rinforzi per gennaio - Le ultime gare disputate in campionato contro Verona e Atalanta hanno evidenziato diverse lacune, soprattutto a centrocampo, dove ad oggi manca un vero leader. Si legge su it.blastingnews.com

Juventus, Ziliani demolisce il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte” - Due punti persi che impediscono di confermarsi a punteggio pieno, dopo le prime tre vittorie. Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus 232 Prescelto