Mercato Juventus | anche il Milan piomba sull’obiettivo bianconero per gennaio! È corsa a due ora per riportarlo in Italia novità importanti

Mercato Juventus: attenzione al Milan, i rossoneri si sono inseriti nella corsa per l’obiettivo della dirigenza in vista di gennaio. Novità importanti. Una suggestione che gasa il calciomercato Serie A. Kim Min-jae, ex difensore del Napoli, non è contento al Bayern Monaco e potrebbe a sorpresa tornare in Italia già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Juve e Milan sono sulle sue tracce, pronte a darsi battaglia per il calciatore coreano. Ma tra il sogno e la realtà c’è un ostacolo quasi insuperabile: l’ingaggio. Il mal di pancia in Baviera e l’ostacolo ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: anche il Milan piomba sull’obiettivo bianconero per gennaio! È corsa a due ora per riportarlo in Italia, novità importanti

