Mercato Juve testa a testa a centrocampo in vista di gennaio | due gli obiettivi della dirigenza per dare nuova linfa alla mediana La lista aggiornata

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, Tuttosport delinea la strategia per gennaio: si cerca il grande colpo in mediana, due i profili al vaglio della dirigenza bianconera. La sosta per le nazionali come un momento di profonda riflessione strategica. La  Juventus  programma il mercato di gennaio e, come riportato da  Tuttosport, la priorità assoluta è una sola: rinforzare il centrocampo. La dirigenza bianconera ha individuato due profili principali, due nomi che rappresentano due filosofie di mercato diverse ma ugualmente affascinanti. La corsa per la mediana di  Igor Tudor  sembra essersi ristretta a un duello a due. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve testa a testa a centrocampo in vista di gennaio due gli obiettivi della dirigenza per dare nuova linfa alla mediana la lista aggiornata

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, testa a testa a centrocampo in vista di gennaio: due gli obiettivi della dirigenza per dare nuova linfa alla mediana. La lista aggiornata

Leggi anche questi approfondimenti

mercato juve testa testaMercato Juventus, nuovo duello col Napoli: il nome - Mercato Juventus, l’esterno del Genoa è al centro di una contesa di calciomercato che riaccende la rivalità con il Napoli dopo l’ultima estate Il mercato Juventus ha messo nel mirino Norton- Lo riporta juventusnews24.com

mercato juve testa testaNorton-Cuffy al Napoli, testa a testa con una big di Serie A: la richiesta del Genoa - Duello di mercato tra Juventus e Napoli per Brooke Norton- Segnala fantamaster.it

mercato juve testa testaJuventus, finalmente c’è un prezzo ufficiale: 150 milioni di euro - La richiesta dei club è assolutamente folle per il gioiello che la Juventus sogna da tempo di riportare in Serie A: Sandro Tonali ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Testa Testa