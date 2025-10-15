Mercato Juve testa a testa a centrocampo in vista di gennaio | due gli obiettivi della dirigenza per dare nuova linfa alla mediana La lista aggiornata
Mercato Juve, Tuttosport delinea la strategia per gennaio: si cerca il grande colpo in mediana, due i profili al vaglio della dirigenza bianconera. La sosta per le nazionali come un momento di profonda riflessione strategica. La Juventus programma il mercato di gennaio e, come riportato da Tuttosport, la priorità assoluta è una sola: rinforzare il centrocampo. La dirigenza bianconera ha individuato due profili principali, due nomi che rappresentano due filosofie di mercato diverse ma ugualmente affascinanti. La corsa per la mediana di Igor Tudor sembra essersi ristretta a un duello a due. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
