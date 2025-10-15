Mercato Juve scenari stravolti per gennaio | il doppio ko di Bremer e Cabal cambia i piani del club bianconero Ecco cosa succederà

Mercato Juve, cambia tutto per gennaio: il doppio ko di Bremer e Cabal costringe il club a rivedere le strategie, si cerca un centrale di livello. Una doppia, pesantissima tegola che stravolge i piani e costringe la Juventus a riscrivere le sue priorità. I gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal non sono solo un’emergenza per il presente, ma un vero e proprio terremoto per il mercato del futuro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha cambiato rotta: l’urgenza, ora, non è più il centrocampo, ma la difesa. Mercato Juve: cambia la priorità per gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

