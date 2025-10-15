Mercato Juve occhi di top club su quel bianconero | ecco la mossa della Vecchia Signora per trattenerlo a Torino Gli ultimi aggiornamenti

Mercato Juve, occhi di top club su quel bianconero: tutti i dettagli sulle mosse della dirigenza per lui. Una priorità assoluta, una trattativa da chiudere per blindare il futuro e respingere l’assalto dei top club europei. Il mercato Juve è al lavoro per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha svelato i dettagli di una negoziazione complessa ma fondata su una solida base: la volontà reciproca di continuare insieme. Secondo la ricostruzione del giornalista, la scelta della Juventus di affrontare il tema del rinnovo solo da settembre in avanti è stata puramente strategica, per concentrarsi prima sulle mosse in entrata e in uscita del mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

