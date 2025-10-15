Mercato immobiliare | Padova tra le città più attive ma Treviso corre più veloce

Il Veneto resta tra i motori del mattone italiano, ma nel primo semestre 2025 a fare più rumore non sono le grandi città, bensì i centri medi. Secondo l’analisi di Abitare Co., la regione è quinta in Italia per numero di compravendite residenziali, con un incremento del +10,5% rispetto allo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

