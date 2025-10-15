Mercato immobiliare la Lombardia è terza per compravendite ma Milano è la città dove le case costano di più Le sorprese Lodi e Sondrio
Milano, 15 ottobre 2025 – Il mercato immobiliare residenziale in Lombardia ha registrato nel primo semestre 2025 un aumento delle compravendite del +9,6%, un dato che posiziona la regione al primo posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente? Secondo l'analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, la regione passa al terzo posto con 93 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni, dopo la Valle d'Aosta (118) e il Piemonte (94) primo in classifica. Le sorprese in provincia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
