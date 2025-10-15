Mercato di visti dal Bangladesh parte il processo ai funzionari della Farnesina
«Sì, è vero: esiste un mercato di visti con la complicità di almeno un funzionario dell’ambasciata italiana in Bangladesh». Si è aperta con una clamorosa novità l’udienza di ieri del processo che a Roma vede imputati due funzionari della Farnesina di stanza a Dhaka, l’imprenditore bengalese Islam Nazrul, proprietario di un ristorante a Roma, e un suo collaboratore. È stato proprio Nazrul ad ammettere l’orrendo mercato di visti per l’Italia scoperto dal parlamentare Fdi eletto all’Estero Andrea di Giuseppe, a cui l’imprenditore si era rivolto per provare a corromperlo, inutilmente. «È per questo che di Giuseppe è stato ammesso come parte civile nel procedimento - commenta al Giornale il legale del parlamentare meloniano ed ex pm simbolo di Mani pulite Antonio di Pietro - nella prossima udienza del 21 ottobre verranno riformulati alcuni capi d’accusa e vedremo cosa succederà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Prevediamo una performance superiore dei preziosi dopo anni di aumenti limitati della quota di mercato. Sono visti come un investimento migliore», spiegano gli analisti. Buy per Brunello Cucinelli, neutral su Hermès - facebook.com Vai su Facebook
"Qualcosa di storico mai visto sui mercati": l'entusiasmo di alcuni analisti per il titolo #NVIDIA che ha raggiunto per prima 4.500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Quanto può correre ancora il colosso guidato da Jensen Huang? Secondo Joe Terr - X Vai su X