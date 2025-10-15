mercato di visti dal bangladesh parte il processo ai funzionari della farnesina

«Sì, è vero: esiste un mercato di visti con la complicità di almeno un funzionario dell’ambasciata italiana in Bangladesh». Si è aperta con una clamorosa novità l’udienza di ieri del processo che a Roma vede imputati due funzionari della Farnesina di stanza a Dhaka, l’imprenditore bengalese Islam Nazrul, proprietario di un ristorante a Roma, e un suo collaboratore. È stato proprio Nazrul ad ammettere l’orrendo mercato di visti per l’Italia scoperto dal parlamentare Fdi eletto all’Estero Andrea di Giuseppe, a cui l’imprenditore si era rivolto per provare a corromperlo, inutilmente. «È per questo che di Giuseppe è stato ammesso come parte civile nel procedimento - commenta al Giornale il legale del parlamentare meloniano ed ex pm simbolo di Mani pulite Antonio di Pietro - nella prossima udienza del 21 ottobre verranno riformulati alcuni capi d’accusa e vedremo cosa succederà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

