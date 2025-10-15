Mercato dei mutui | in Toscana tassi stabili con fisso al 3,24% e variabile al 2,67%

Arezzo, 15 ottobre 2025 –  .  Rispetto a gennaio 2025, oggi su un mutuo ventennale a tasso variabile da 140.000 € si risparmiano 74 € al mese, e il tasso fisso è ancora competitivo Nonostante la Banca Centrale Europea abbia interrotto il ciclo di riduzione del costo del denaro con due pause consecutive nelle riunioni di luglio e settembre, il contesto attuale del mercato dei mutui in Italia continua a offrire segnali positivi per i consumatori. Dopo il riequilibrio tra tasso fisso e variabile avvenuto a tra aprile e maggio di quest'anno, nel corso dell'estate si è registrato un progressivo ampliamento della differenza tra le due tipologie di finanziamento a vantaggio della variabile, che oggi risulta più conveniente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

