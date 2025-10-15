Mercato azionario cinese | opportunità e tre temi da tenere d’occhio

Il mercato azionario cinese ha registrato ottime performance negli ultimi mesi, trainato da un forte rialzo dei titoli tecnologici e da una rotazione settoriale su ampia scala. Questo slancio riflette un significativo cambiamento verso un rinnovato ottimismo degli investitori. Storicamente, il sentiment degli investitori ha seguito modelli ciclici, ciascuno strettamente legato alla trasformazione economica in corso in Cina. Con l'evoluzione dei motori economici, anche le dinamiche di investimento del mercato continuano a cambiare. Lo spiega Wenli Zheng, Portfolio Manager of the China Evolution Equity Strategy, T.

