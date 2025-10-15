Mercatino Conca il Comune marchigiano a rischio default per mantenere nove pitbull | Ci costano 40mila euro l' anno

Il sindaco Lavanna scrive a Mattarella: "Rischiamo di sborsare mezzo milione in dieci anni". Gli animali sequestrati da un allevamento abusivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mercatino Conca, il Comune marchigiano a rischio default per mantenere nove pitbull: "Ci costano 40mila euro l'anno"

Mercatino Conca, il Comune marchigiano a rischio default per mantenere nove pitbull: "Ci costano 40mila euro l'anno" - Un paese di poco più di mille anime nella provincia di Pesaro Urbino diventato suo malgrado protagonista di una storia surreale: a Mercatino Conca per mantenere i nove pitbull che gravano sui conti pu ... Segnala msn.com

Mercatino Conca, piazza di mercati e fiere - E' un decreto emanato il 25 gennaio 1508, da Guidubaldo I da Montefeltro, a designarlo come luogo ideale di mercati e fiere, soprattutto di bestiane. Da rainews.it