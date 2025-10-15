Mentre l' Italia vince 3 a 0 contro Israele per le strade di Udine è guerriglia urbana dei pro Pal

Mentre allo stadio Friuli l'Italia giocava davanti a 10mila spettatori contro Israele, nel centro di Udine il corteo dei pro Pal iniziato pacificamente è finito con violenti scontri tra un gruppo di manifestanti e le forze dell’ordine. Secondo la questura, al corteo hanno partecipato circa 9mila persone, ma verso la fine un gruppo di circa 300 manifestanti, presumibilmente appartenenti ad ambienti anarchici e dei centri sociali, ha tentato di sfondare i cordoni di sicurezza in piazza Primo Maggio e lungo viale della Vittoria per dirigersi verso lo stadio. Dai ranghi della polizia è partita la risposta: idranti e lacrimogeni per disperdere la folla, dopo un fitto lancio di sassi e materiale pirotecnico contro gli agenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mentre l'Italia vince 3 a 0 contro Israele, per le strade di Udine è guerriglia urbana dei pro Pal

