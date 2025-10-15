Mentre a Udine l’ Italia batteva Israele per 3 a 0 in una delle partite più controverse della recente storia calcistica degli azzurri, ai quali, da più parti, si chiedeva di non affrontare la nazionale di uno stato che si è macchiato di genocidio, a Roma andava in scena un altro match, con premesse e motivazioni diverse. Michele Riondino, Paola Turci, Anna Foglietta, Er Piotta e tanti altri, infatti, hanno disputato una gara “alternativa”. L’appuntamento era alla stessa ora di inizio della sfida di Udine, le 20.45, a piazzale Ostiense, lo stesso luogo da cui partì la grande manifestazione del 4 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mentre l’Italia giocava a Udine, centinaia di persone hanno scelto un altro campo per una partita di pace