Mentre la produzione industriale crolla malumore per la manovra senza crescita
++Eurozona: ad agosto la produzione industriale cala dell'1,2 % su base mensile (+1,1% su base annuale). Attese: -1,6% su base mensile Precedente: +0,5%++
Ufficio Nazionale di Statistica: "Continua a settembre la riduzione del calo dei prezzi alla produzione industriale" Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica cinese, nel mese di settembre il calo anno su anno dei prezzi alla produzione industriale ha conti
Produzione industriale di nuovo in calo ad agosto: crollano i beni di consumo - Dopo due mesi di lievi aumenti, l'industria italiana torna in negativo con un
Produzione industriale in caduta libera: ad agosto -2,4% su luglio. Lo rivelano gli ultimi dati Istat - Produzione industriale in caduta libera: per l'Istat ad agosto segnato un calo del 2,4% su luglio.