Mentre la produzione industriale crolla malumore per la manovra senza crescita

Linkiesta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

mentre la produzione industriale crolla malumore per la manovra senza crescita

© Linkiesta.it - Mentre la produzione industriale crolla, malumore per la manovra senza crescita

Scopri altri approfondimenti

mentre produzione industriale crollaProduzione industriale di nuovo in calo ad agosto: crollano i beni di consumo - Dopo due mesi di lievi aumenti, l'industria italiana torna in negativo con un - Si legge su ilfattoquotidiano.it

Produzione industriale in caduta libera: ad agosto -2,4% su luglio. Lo rivelano gli ultimi dati Istat - Produzione industriale in caduta libera: per l'Istat ad agosto segnato un calo del 2,4% su luglio. Segnala lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Mentre Produzione Industriale Crolla