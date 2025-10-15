Meloni sugli accordi per la pace non ha toccato palla | in tanta gioia collettiva brilla certa piccolezza giornalistica

di Berardino De Bari Gli accordi di Sharm el Sheikh scatenano, giustamente, un’onda di speranza. A parte, ovviamente, in Bibi il genocida, che non ha distrutto Hamas e non ha liberato gli ostaggi che sono a casa, vivi o morti, grazie a Trump, parte del mondo arabo, Erdogan e qualche milione di persone scese in piazza o in mare a livello mondiale. In tanta gioia collettiva, brilla la piccolezza giornalistica dei vari Sechi, Parenzo, Vespa, Senaldi, Cerno, Bocchino etc. sempre cantanti le lodi di sua Santità Giorgia: come dei Max Pezzali del giornalismo, spiegano in coro che “Siamo al centro del mondo, ci siamo dentro anche noi!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni sugli accordi per la pace non ha toccato palla: in tanta gioia collettiva, brilla certa piccolezza giornalistica

