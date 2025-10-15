Meloni riceve i leader stranieri al vertice del Processo di Aqaba a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 Si svolge a Roma il vertice del Processo di Aqaba, un forum di confronto istituito nel 2015 da Re Abdullah II di Giordania con l’obiettivo di migliorare gli sforzi e scambiare le migliori pratiche nella lotta al terrorismo e all’estremismo, basandosi su tre direttrici di azione: prevenzione, coordinamento e individuazione e superamento delle lacune esistenti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto la proposta del Re di Giordania e la riunione di Roma, che coincide con il decennale del Processo di Aqaba, si concentrerà sull’Africa Occidentale. 🔗 Leggi su Open.online